أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 27 مارس 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3095 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24760 جنيها.

