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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. استمرار تصاعد الأدخنة بموقع حريق مزرعة قرية الدواوين بالإسماعيلية

الحريق
الحريق

 استمر تصاعد الأدخنة من موقع اشتعال حريق بمزرعة زراعية بقرية الدواوين بمركز محافظة الإسماعيلية، علي مدار ٢٠ ساعة متواصلة.

محافظ الإسماعيلية يتابع حريق قرية الدواويس

 

وشهدت محافظ الإسماعيلية وقوع حادث اندلاع حريق بمركز ومدينة القصاصين دون  خسائر بشرية.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية الر مكان وقوع الحادث، وانتشرت قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق الذي اشتعل بالزراعات المجاورة.

من جانبه وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الفوري مع كافة الأحداث الطارئة، والاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتلقَّت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، مساء الثلاثاء، بلاغًا بنشوب حريق في هيش ومخلفات زراعية معاد تدويرها وذلك بقرية الدواوين التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور، تابع محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تداعيات الحريق من خلال مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

و قامت أطقم الشبكة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع بعدد ٣ سيارات إطفاء، وعدد ٢ سيارة إسعاف؛ للسيطرة على الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التواصل مع مركز ومدينة القصاصين، للدفع بعدد ٤ سيارات مياه وعدد ٢ "لودر" لفتح الطريق والمساعدة في إطفاء الحريق، كما تم التواصل مع الحماية المدنية؛ للتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

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