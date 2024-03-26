محافظ الإسماعيلية يتابع حريق بقرية الدواويس

طتابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الحريق المحدود الذي نشب بقرية الدواويس بمركز القصاصين.

وكشفت مصادر متابعة الحريق

بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ، ووصفته بالمحدود بقرية الدواويس بالقصاصين بمخلفات زراعية معاد تدويرها.

وأشارت المصادر عدم وجود

خسائر مادية أو بشرية.

وتابع اللواء أنيس سكرتير عام المحافظة و واللواء هنرى معاون الوزير المحافظ للطوارئ والمتابعة بغرفة السيطرة للشبكة الوطنية للطورائ لمتابعة وصول الدعم.

وسيطرت قوات الحماية المدنية للمحافظة ومنعت انتشار الحريق

بمعاونة فرق طوارئ وحدات التنمية المحلية للقصاصين باشراف رئيس مركز مدينة القصاصين ودعم بعدد ٤ عربات مياه وماكينات المياه و٢ لودر

و ٢عربة اسعاف.

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