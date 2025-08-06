في معقل حزب الله .. اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة

ذكرت تقارير اعلامية بأن اشتباكات عنيفة وقعت ظهر اليوم بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين في أحد معاقل حزب الله في مدينة بعلبك.

واشارت مصادر امنية لبنانية الي أن المعلومات الأولية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى في المواجهات التي ما زالت مستمرة والتي يستخدم فيها المسلحون القذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة.

ونوهت المصادر الأمنية الي ان الاشتباكات جاءت على خلفية عملية أمنية غير مسبوقة نفذها الجيش اللبناني صباح اليوم استهدفت منازل لمطلوبين في محلة الشراونة في مدينة بعلبك.

وشدد المصادر مقتل المطلوب لقوى الأمن اللبناني، عباس علي سعدون زعيتر داخل سيارته.

وتشير تقارير لبنانية إن زعيتر أحد المتورطين في أعمال إجرامية ومطلوب للقضاء بالعديد من القضايا أبرزها تهريب المخدرات وتشكيل عصابات مسلحة تورطت في خطف المواطن السعودي مشاري المطيري عام 2023.

