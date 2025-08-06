الجيش اللبناني يشن حملة أمنية موسعة في حي الشراونة ببعلبك شرقي البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الجيش اللبناني ينفذ حملة أمنية واسعة النطاق في حي الشراونة بمدينة بعلبك، الواقع في المنطقة الشرقية من البلاد، والذي يُعد من أبرز معاقل المطلوبين والخارجين عن القانون.

الحملة تهدف إلى فرض الاستقرار وضبط الوضع الأمني

وتهدف العملية، بحسب مصادر أمنية، إلى ملاحقة مطلوبين بمذكرات توقيف، وضبط الأسلحة غير الشرعية، في إطار جهود الجيش لإعادة فرض الاستقرار وبسط سلطة الدولة في مناطق تشهد توترات أمنية متكررة.

تعزيزات عسكرية وانتشار كثيف للقوات

وشهدت المنطقة انتشارًا مكثفًا للوحدات العسكرية والآليات المدرعة، وسط مداهمات لمواقع يُشتبه بأنها تؤوي مطلوبين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني مؤخرًا في مناطق البقاع.