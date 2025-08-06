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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة البث الإسرائيلية: تحذير الجيش من خسائر بشرية كبيرة ومخاطر على المحتجزين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الجيش الإسرائيلي حذر من تعرض عشرات الجنود للمخاطر، إضافة إلى احتمال المساس بالمحتجزين، في حال تنفيذ عملية اجتياح شامل وكامل لقطاع غزة.

مخاوف أمنية وإنسانية متصاعدة

وتشير التحذيرات إلى تعقيدات كبيرة قد تواجهها القوات الإسرائيلية، مما يزيد من حدة التوتر والخشية من تصعيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.

تأثيرات محتملة على سير العملية العسكرية

تأتي هذه التحذيرات في ظل استعدادات إسرائيلية واسعة، وسط مخاوف من خسائر بشرية محتملة وتأثيرات على مجريات العمليات في القطاع الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية الجيش الإسرائيلي قطاع غزة

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