سوريا .. إحباط محاولة لتفجير كنيسة في ريف طرطوس

نجحت وزارة الداخلية السورية في إحباط محاولة لتفجير كنيسة في ريف طرطوس، وإلقاء القبض على عنصرين من مجموعة "خارجة عن القانون" متورطان بالعملية.

وفي بيان لها ؛ اشارت وزارة الداخلية السورية الي أن وحدة المهام الخاصة أوقفت عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات "الخارجة عن القانون" المرتبطة بفلول "النظام السابق"، أثناء توجههما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات في منطقة صافيتا بريف طرطوس.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة، مؤكدة استمرار التحقيقات لضبط بقية أفراد الشبكة.

وشددت الوزارة على أن استهداف دور العبادة يُقابل بأعلى درجات الحزم.

وتأتي هذه المحاولة بعد نحو شهر من تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في يونيو الماضي، والذي أوقع 25 قتيلًا وعشرات الجرحى خلال قداس مسائي، ما أعاد التذكير بموجة استهداف الكنائس والأماكن الدينية في سوريا من قِبل خلايا متطرفة تسعى لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة الطائفية.