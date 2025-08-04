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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سوريا توافق على تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة

وكاله
وكاله
وكالة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قراراً يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.

وحسب القرار، يتوجب على المنشآت الصناعية الراغبة بالتصدير، الحصول على موافقة رسمية من مديرية الصناعة المعنية، يتضمن إثبات ملكية الآلات أو خطوط الإنتاج المراد تصديرها، وكونها عائدة للمنشأة الصناعية، بموجب وثائق ملكية، حتى وإن تم استخدامها مسبقاً ضمن العملية الإنتاجية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما يسمح القرار بالتصدير في حالتين محددتين، الأولى تقديم بيان جمركي يثبت قيام التاجر باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة، والثاني إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون موثقاً بصورة رسمية.

الرئيس السوري الاستثمار بيان جمركي

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