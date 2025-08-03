سوريا .. مصرع عنصر أمن وإصابة آخرين في السويداء



نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني القول أن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت الأمن الداخلي في السويداء ما أدى لمقتل عنصر أمن وإصابة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون خرقت اتفاق وقف النار بالسويداء وهاجمت الأمن الداخلي وقصفت قرى.

وفي وقت سابق من اليوم ؛ تعرضت بلدة عرى في ريف السويداء جنوب سوريا لقصف بالهاون، حيث قام مسلحو المنطقة بالرد على مصادر النيران.

ونقل المرصد السوري عن مصادر أن مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية ردوا على مصادر النيران في "المقبرة المسيحية"، لافتة إلى أن القصف ما يزال متقطعا بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ونبهت المصادر إلى انتشار حالة من الهلع في صفوف المدنيين، خصوصا مع تكرار استهداف المناطق السكنية في الآونة الأخيرة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المسيطرة في المدينة حول مصدر النيران أو الجهة المسؤولة عنها.

وأطلق المرصد السوري صرخة تحذيرية من خطورة استمرار هذه الاعتداءات التي تهدد أرواح المدنيين وتزيد من حالة التوتر في المحافظة"، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف مصادر النيران ومحاسبة المسؤولين عنها.