سوريا.. هجوم بقذائف الهاون على ريف السويداء

تعرضت بلدة عرى في ريف السويداء جنوب سوريا لقصف بالهاون، حيث قام مسلحو المنطقة بالرد على مصادر النيران.



ونقل المرصد السوري عن مصادره القول بأن مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية ردوا على مصادر النيران في "المقبرة المسيحية"، لافتة إلى أن القصف ما يزال متقطعا بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ونبهت المصادر إلى انتشار حالة من الهلع في صفوف المدنيين، خصوصا مع تكرار استهداف المناطق السكنية في الآونة الأخيرة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المسيطرة في المدينة حول مصدر النيران أو الجهة المسؤولة عنها.

كما أطلق المرصد السوري صرخة تحذيرية من خطورة استمرار هذه الاعتداءات التي تهدد أرواح المدنيين وتزيد من حالة التوتر في المحافظة"، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف مصادر النيران ومحاسبة المسؤولين عنها.