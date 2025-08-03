دمشق .. اعتقال أخطر تجار المخدرات في سوريا والمنطقة



أفادت وسائل إعلام سورية باعتقال أخطر تجار المخدرات في سوريا والمنطقة بعد تنسيق أمني مع السلطات التركية.

وفي وقت سابق ؛ اعلن الجيش الأردني ، مقتل مسلحين اثنين خلال محاولة فاشلة للتسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، ضمن جهود القوات المسلحة في التصدي لمحاولات تهريب وتسلل عبر الحدود الشمالية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت مجموعة من الأشخاص المسلحين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأوضح البيان أن الاشتباك المسلح أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين، بينما تراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري، مشيرا إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحماية الحدود ومنع أي محاولات اختراق أو تهريب.