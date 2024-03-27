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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات سابقة.. مصرع شاب في مشاجرة بإحدى قرى المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقى شاب مصرعه على يد شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما استخدمت في سلاح أبيض في إحدى قرى مركز المنيا بسبب خلافات سابقة.

و تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة تطورت إلى مشاجرة بالسلاح الأبيض في إحدى قري مركز المنيا. 

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وعلى الفور انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي وسيارات الإسعاف وتبين وقوع مشادة كلامية بين كل من ه-ر-س-22 سنة حاصل على دبلوم وم- أ-أ-21 سنة حاصل على دبلوم يقيمون في إحدى قرى مركز المنيا، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض أدى إلى وفاته تم القبض على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير الصفة التشريحية وتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة والقبض على المتهم والسلاح المستخدم وسماع أقوال أسرة المجني عليه وشهود العيان وأقوال المتهم.

 

الأجهزة الأمنية بالمنيا السلع الغذائية المدعمة تقرير الصفة التشريحية عمليات النجدة مشادة كلامية والسلاح المستخدم

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