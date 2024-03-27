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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار ضخ كميات مضاعفة من السلع الغذائية المدعمة بمراكز المنيا

مبادرة تخفيض الأسعار
مبادرة تخفيض الأسعار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة “خفض الأسعار”.

وأكد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة .

 

 

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أعلنت الوحدات المحلية عن استمرار العمل بمعارض أهلا رمضان لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة وكذلك طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو بمنافذ تابعة للوحدات المحلية، ففي مركز سمالوط تم طرح 2000 كرتونة مواد غذائية مدعمة، وفي مركز مطاي تم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية بمنافذ القري والمدينة، وفى مركز بني مزار واصلت الوحدة المحلية طرح سلع غذائية ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ ، وتوفير السلع بمنافذ أبو جرج و بنى على وصندفا وغيرها من قرى المركز لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم.

وفي مراكز( ديرمواس - أبوقرقاص - المنيا - مغاغة- العدوة) ، كثفت الوحدات المحلية القوافل الغذائية الثابتة والمتحركة بالتعاون مع مديرية التموين لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة فضلا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض، ففي مركز ديرمواس تم بيع 1000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمناطق متفرقة بمدينة ديرمواس ، وفي مركز المنيا وزعت الوحدة المحلية عدد من الكراتين المخفضة بقري (بني محمد سلطان - طوخ الخيل) وحي وسط المدينة، كما تم الدفع بكميات من السلع المخفضة بمركز ابوقرقاص حيث تتم أعمال التوزيع تحت إشراف إدارة التموين والوحدة المحلية للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة وتحقيق عدالة في التوزيع، إلى جانب طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة ، كما تم طرح كميات من السكر بأسعار مخفضه بعدد 20 منفذا لبيع السلع ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنية للكيلو بمركز مغاغة.

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