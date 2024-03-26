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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا.. إقرار مسار التميز العلمي للماجستير والدكتوراه بالنشر في مجلات مصنفة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والمدير التنفيذي للمعلومات والمستشار القانوني للجامعة.

أحاط رئيس الجامعة أعضاء المجلس علمًا بما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وبما ستتخذه الجامعة في هذا  الشأن من إقرار مبدأ مسار التميز العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه، على أن يكون اختياريًا للباحثين الراغبين في الأخذ به، والحصول على الدرجات العلمية من خلال هذا النظام، حيث يُتيح هذا المسار منح درجتي الماجستير والدكتوراه بدون تقديم الباحث رسالة علمية بشكلها التقليدى في حال قيامه بنشر بحثين للحصول على الماجستير وثلاثة للحصول على الدكتوراة بمجلات علمية مصنفة ضمن اعلى ٢٥٪؜ بمجلات التخصص (Q1) وتم اقرار القواعد من حيث المبدء مع عرضها على مجالس الاقسام والكليات لاقرارها بصورة نهائية.

 

وأشار الدكتور عصام فرحات، أن هذا المسار العلمي المُتميز يُساهم في رفع تصنيف الجامعة من خلال زيادة عدد المنشورات الدولية التي يتم نشرها بواسطة باحثين الجامعة وباسمها، كما يتميز هذا النظام بالتركيز على الجوهر والمضمون والقيمة العلمية بدلًا عن تكديس أطروحات الماجستير والدكتوراه بالمعلومات التي قد لا تخدم فكرة الباحث، مضيفاً بأنه يحق للباحث اختيار هذا المسار العلمي المُتميز او اتباع المسار التقليدي المُتعارف عليه.

وفي إطار الدور الخدمي المجتمعي الذي تقوم به جامعة المنيا، وجه الدكتور عصام فرحات، بوضع تصور وخُطة مُتكاملة لدعم جمعية رعاية المرضى، وصندوق رعاية المرضى بالمستشفيات والذي تم التبرع فيه من قبل أعضاء المجلس بربع راتبهم، مؤكدا على ضرورة توعية مجتمع الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تقديم الخدمات لجميع المحتاجين بالمستشفيات الجامعية، وتذليل الصعاب أمام جميع الحالات الإنسانية، والمساهمة في إنقاذ حياة، من خلال تلك الجمعية.

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ونَوَّه رئيس الجامعة، أن جمعية رعاية مرضى مستشفى المنيا الجامعي  تم تأسيسها لخدمة ورعاية المرضى، وتوفير العديد من الخدمات الصحية والعلاجية والاجتماعية في قطاع المستشفيات الجامعية، ورعاية المرضى غير القادرين، وتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات لخدمة أهالي محافظة المنيا والمراكز التابعة لها.

مجلس جامعة المنيا 

ومساهمة في إثراء البحث العلمي، والالتزام  بمعاييره وضوابطه، وشروطه، أقر المجلس القواعد العامة لإدارة المجلات العلمية؛ على أن تكون مجلات الجامعة بكلياتها مُتاحة ببنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة منها، ولضمان جودة النشر ومضمونه، على أن يتبع هذا النشاط البحثي لضوابط صندوق البحوث بالجامعة وتحديد مُواصفات واضحة للنشر للكليات وأن يكون النشر بها إلكترونيًا فقط،، كما يُشترط أن يضم مجلس التحرير لتلك المجلات شخصيات علمية مرموقة من داخل مصر وخارجها.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تسهيلاً على  طلاب وطالبات الجامعة، سيتم تفعيل خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية، لتيسير إجراءاتها، لما تُوفره من وقت وجهد في سبيل الحصول على ورقة إخلاء الطرف، حيث تُوفر الخدمة عناء البحث عن الجهة المختصة وتوقيعها، وتُتيح الخدمة إمكانية التواصل مع الموظفين والمعنيين بإنهاء إجراءات الطلاب اللازمة، من أجل الاطلاع على الطلبات المحالة لهم، وسرعة تنفيذها.

كما وافق مجلس جامعة المنيا، على صرف مكافأة قدرها 1500جنيهًا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، و500 جنيهًا للعاملين بنظام الأجر اليومي، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المُبارك، وحرصًا من الجامعة في التيسير على جميع مُنتسبيها، ومشاركتهم بمختلف الأعياد والمناسبات  الدينية، فضلًا عن دعمهم لمواصلة جهودهم المبذولة.

وفي نهاية اجتماع المجلس تم استعرض موقف كليات الجامعة التي ستتقدم للاعتماد خلال يونيو القادم، وتحديد موعد تقدم الكليات المعتمدة لتجديد اعتمادها مرة أخرة بعد انتهاء مدة اعتمادها، لتصل الجامعة  وفقاً لخُطتها الموضوعة بأن تكون جميع كلياتها وبرامجها مُعتمدة خلال العامين القادمين.

كما تم استعراض ما تقوم به الجامعة لتوفير مصادر البحث من خلال بنك المعرفة المصري، والتعاون، وما تم توفيره من  خدمات منصة البحث المتقدمة سينيتوا(SCiNiTO ) المُتعمدة على الذكاء الإصطناعي، والتي تُوفر وصولاً سهلاً إلى ملايين المصادر الأكاديمية.
 

الأعلى للجامعات اعضاء المجلس الماجستير والدكتورا المجلس الأعلى للجامعات و جامعة المنيا

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