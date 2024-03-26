محافظ المنيا: الدولة اجتازت خطوات فعالة في ملف تمكين المرأة

خلال مشاركته حفل تكريم الأمهات المثاليات

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فى احتفالية تكريم الأمهات المثاليات للموظفات بالديوان العام للمحافظة والمجالس المحلية والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأسرة المصرية الموافق 21 مارس من كل عام وضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة 105.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن والدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة، فاطمة الزهراء علي مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز .

وأشار المحافظ إلى أن احتفالية تكريم الامهات المثاليات هذا العام تأتى تزامنا مع روحانيات شهر رمضان المعظم ومع احتفالنا بعيد المنيا القومى بمرور 105 عاما على ثورة الكفاح والصمود التي كان للمرأة المصرية فى نجاحها دور كبير بقيادة ابنة المنيا السيدة هدى شعراوى.

أكد المحافظ أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتمكين المرأة إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا لتكمل مسيرتها الوطنية فى بناء المجتمع فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إيماناً بدورها الداعم فى التنمية مقدما التهنئة للفائزات ولكل أم مصرية بوصفها المعنى الحقيقي للتضحية والفداء و التفاني والعطاء دون انتظار مقابل أو شكر فهى مدرسة يتعلم فيها الأجيال الحالية و القادمة معنى الصبر والمثابرة والمثل الأعلى فى ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة.

وفى نهاية الاحتفالية كرم المحافظ الأمهات المثاليات من موظفات الديوان العام والمجالس المحلية بتسليمهن شهادات تقدير حيث تم تسليم 20 من الأجهزة الكهربائية للأمهات مهداه من مؤسسة العربي متمنيا لهن دوام مسيرة العطاء فى رحلتهن.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تقديم فقرات فنية وغنائية متنوعة من فرقة الانشاد الدينى بالمنطقة الأزهرية ، كما قدم كورال أطفال مكتبة مصر العامة لوحات فنية واستعراضية حازت على إعجاب وتقدير الحضور.

وفى نفس السياق استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فى مكتبه السيدة جده صادق إبراهيم سيد أحمد ابنة مدينة المنيا، مقدما لها التهنئة لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024، عن رحلة كفاحها مع أبنائها الاثنين بعد وفاة زوجها منذ ٣٤ عاما حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم الصعوبات التى واجهتها خلال رحلتها.

وخلال اللقاء، كرم محافظ المنيا الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة بتسليم شهادة تقدير ومبلغ مالى متمنيا لها دوام مسيرة العطاء فى رحلتها كأم و جدة لأحفادها ، معربا عن تقديره لكل أم ضحت من أجل أبنائها ،جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى و أمانى تامر وكيل المديرية .



وأكد المحافظ أن الدولة المصرية اجتازت خطوات سريعة وفعالة في ملف تمكين المرأة والذي حظي باهتمام ورعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.

