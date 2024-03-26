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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع المواقف العامة لسيارات الأجرة بالمراكز للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات

حملات على المواقف
حملات على المواقف

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية للاطمئنان على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمحافظة عقب تحريك أسعار الوقود، والتأكد من التزام سائقى السرفيس والأجرة بتعريفة الركوب المقررة بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف.

وفى هذا السياق، قام محمد عبد الغنى رئيس مركز ديرمواس بحملة تفتيشية على مواقف السيارات بدائرة المركز للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة ووضع ملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المقررة، مع التأكد من وضع بانر التعريفة الجديدة في مكان واضح بكل موقف.

كما تم المرور على عدد من محطات الوقود للتأكد من استقرار الأوضاع وتوافر الأرصدة وإعلان أسعار المواد البترولية على اللوحات المضيئة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين.

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فيما تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ووضع اللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين و ارقام الشكاوى والخطوط الساخنة المعلنة لتلقى أى شكاوي من المواطنين.

كما قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط  بالمرور على مواقف السيارات ومحطات البنزين لمتابعة الالتزام بأسعار الوقود الجديدة والتعريفة الجديدة المقررة لسيارات الأجرة، وعدم التهاون مع غير الملتزمين.

كما تابع تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أرصدة المواد البترولية فى محطات تزويد البنزين بالمركز والقرى للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بها وعدم التلاعب بالأسعار الجديدة  كما تم المرور على الموقف العمومى بنطاق المركز للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين فيما تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة جهود الوحدة المحلية في الرقابة المستمرة على المواقف بالمدينة والقرى على مدار اليوم، لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين و منع التكدس والعمل على راحة المواطنين و توفير السيارات للطلاب و الالتزام بالتعريفة المقررة.

وفى مركز ومدينة بنى مزار، قاد هشام فايز رئيس المركز، حملة تفتيشية مكبرة على مواقف السيارات ومحطات بيع الوقود بالتعاون  مباحث التموين والتجارة الداخلية ومفتشى التموين لمحطات الوقود بالمركز للتأكد من توافر الأرصدة البترولية عقب تحريك أسعار الوقود ، والتزام أصحاب المحطات بالأسعار المحددة وكذلك التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديد، كما تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا عددا من مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وتوافر سيارات الأجرة بالقدر الكافي لاستيعاب  أعداد الركاب، مؤكداَ سير العمل بالمواقف بشكل طبيعى دون وجود أي شكوى .

وفى مطاى، قام حامد فخرى رئيس المركز بجولة بالتعاون مع إدارة المرور على موقف سيارات أجرة المنيا _ مطاي وموقف الغروب، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وكذلك التزام محطات بيع الوقود بالأسعار المقرره، والتأكد من وضع ملصقات موضح عليها قيمه الأجرة المقررة علي جميع سيارات الأجرة.

كما قام الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة بتفقد موقف سيارات مغاغة والتأكد من المواطنين بالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ( خط مغاغة المنيا وكذلك خط مغاغة القاهرة وخط مغاغة المراكز المجاورة وكذلك خط قرى غروب مغاغة ) والتأكد من وضع ملصقات موضح عليها قيمة الأجرة المقررة علي جميع سيارات الأجرة، فضلا عن المرور علي بعض محطات الوقود بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا التزام السائقين بالتعريفة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعريفة المواصلات مواقف سيارات الأجرة

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