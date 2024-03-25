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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: كشف مجاني على1709 حالات خلال قافلة طبية بقرية دفش بسمالوط

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

 

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وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دفش التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 20 و21 من مارس الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1709 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 379 حالة جراحة، 417  حالة أطفال،  338 باطنة، ، 103 حالات نساء،  74 أسنان، 158جلدية، و166 أنف وأذن، 74  تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 237 تحليلا متنوعا، و7 حالات موجات صوتية و6حالات أشعة سينية و 140 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 13  حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 114 مترددا .

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