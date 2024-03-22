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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة المنيا.. أمسيات شعرية وإنشاد ديني وفنون شعبية في ليالى رمضان

انطلاق فاعليات ليالى
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزية

انطلقت فعاليات ليالى رمضان المركزية بثقافة المنيا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامه القصور الثقافة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وقال ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى أن الليالى تتضمن العديد من الفاعليات الثقافيه والفنيه والامسيات الدينيه وعرض لفرق الفنون الشعبيه خلال فترة البرنامج. 

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وعبرت رحاب توفيق مدير ثقافة المنيا عن سعادتها باستضافة المنيا للبرنامح المركزى وانطلاق الفاعليات بحضور عدد من الأدباء والشعراء وأوضحت انه تم عقد امسيه ثقافيه قدمها الشاعر أسامة أبو النجا بمقهى أحمد رشدى صالح وفقرة عطر الأحباب وتضمن اللقاء فقره عن حياة الراحل أحمد رشدى صالح حيث تحدث عن مسيرته وحياته الدكتور شعبان عبد الحكيم مبرزا قيمته كرائد من رواد الأدب الشعبى وأحد أبرز باحثيه الكبار.

ثم أقيمت أمسية شعرية قدمها الشاعر مختار عبدالفتاح وأستمع الحضور للشعراء عبد الحافظ بخيت متولى ومحمد على عبدالبارى من سوهاج  مدثر الخياط وأشرف عبد الرحيم من أسبوط  عاطف المنشاوى وسفيان صلاح من المنيا.

كما تم تقديم فقرة إنشاد دينى للشيخ عبد الرحيم المنياوى وبطانته تلا ذلك فقرة لأكتشاف المواهب وأسئلة معلومات عامة وكذلك ورشة فنية للرسم واكتشاف قدرات الأطفال والرسم على الوجوه.
ثم قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا فنيا شمل 4 فقرات هي الاراجيد والكف الجعفرى 
والسوق السياحى والنقرشاد بتدريب الفنان أكرامى بأزيد وغناء الفنان عمر مصطفى وقدم الفنان حمادة حربي فواصل غنائية بإشراف شعبان حسين مدير الفرقه. 
 

انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
انطلاق فاعليات ليالى رمضان المركزيه
إقليم وسط الصعيد الثقافي الهيئة العامة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفاعليات الثقافية والفنية عمرو البسيوني

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