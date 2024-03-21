حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بمركزي المنيا وديرمواس

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للإطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، حفاظا على أرواح المواطنين .

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تفقد محمد عبد الغنى رئيس مركز ديرمواس، الحالة العامة للمعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران، وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية و مراجعة أجهزة الحماية المدنية، وتفقد أطقم الإنقاذ ووسائل الإطفاء وتم مراجعة رخص العاملين بالمعديات والتأكد من سريانها، وكذلك رخص تسيير المعديات، ومتابعة تواجد جميع العاملين بالمشروع، و مدى الالتزام بالحمولة المقررة للمعديات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين بقرى شرق النيل.

وفى مركز ومدينة المنيا، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بقيادة عامر طه رئيس المركز، للتفتيش على المراكب النيلية للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة، كما تم فحص رخص المراكب، وأكد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بإجراءات الترخيص ووسائل الامان للحفاظ على الركاب .