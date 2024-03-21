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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف على 1579 حالة خلال قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق و القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة  ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية العور  التابعة لمركز  سمالوط،  على مدار يومى 18 و19 مارس الجارى حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1579 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات والتى شملت 230 حالة جراحة، 502 حالة أطفال، 220   باطنة، 79 نساء، 135 أسنان  235 جلدية ، 155 أنف وأذن ، 33 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 320 تحليلا متنوعا و 10 حالات موجات صوتية و  6 حالات اشعة عادية و 96 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 128 مترددا.

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