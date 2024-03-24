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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولة تفقدية.. محافظ المنيا يشدد على وضع التعريفة داخل جميع مواقف السيارات

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عدداً من مواقف السيارات ، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود وصدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها.

 

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رافق المحافظ، عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالمنيا، وعامر طه رئيس مدينة المنيا ، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومباحث المرور والتموين والجهات المعنية.

شدد المحافظ ، على السائقين ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكداً أنه لن يسمح بأى زيادة في التعريفة الجديدة، موجها الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، موجها بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محددا به التعريفة الجديدة .

وخلال جولته ، تفقد محافظ المنيا عدداً من المخابز البلدية بنطاق المدينة ، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات، كما التقى أثناء جولته بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضاهم عن جودة رغيف العيش، مؤكداً متابعته يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى من اجل تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين، التواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 086 2320001 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة .

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