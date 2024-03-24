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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية اسطال بسمالوط ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية اسطال بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 25 و26 مارس الجاري ، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا القوافل الطبية توفير الرعاية الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة مديرية الصحة بالمنيا مركز سمالوط الخدمات الطبية

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