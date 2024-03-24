عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق السيولة المرورية.. حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ببنى مزار والمنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

وفد سياحى أجنبي يزور المناطق الأثرية فى المنيا

محافظ المنيا يتابع الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف السيارات ومحطات الوقود

وفى هذا السياق، أشار عامر طه  رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم الإشغالات بالمدينة نفذ حملة مفاجئة بشوارع التنظيم والإدارة والحرية وشارع الجمعيه الشرعية ومنطقة حي جنوب المدينة لازالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع المدينة مما يعيق حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال طريق ، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى بنى مزار قال هشام فايز رئيس المركز  إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة 112 حالة اشغال بشوارع سعد زعلول - العاشر من رمضان - شارع المحكمة - شارع الجمهورية بالتعاون مع شرطة المرافق وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضر إشغال فورى وضبط 22 اشغال طريق وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لتحسين حركة السير امام المواطنين.

 

السيولة المرورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحقيق السيولة المرورية حرم الطريق العام رؤساء الوحدات المحلية منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

وفد سياحى أجنبي يزور المناطق الأثرية فى المنيا

ترشيحاتنا

القصير: آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية

بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الدواء في مصر

الأيام الحلوة بتمر بسرعة.. نهال طايل توجه رسالة مؤثرة مع قرب نهاية رمضان

داخل حقيبة مسافرة.. تأخر إقلاع طائرة في موسكو بسبب قنبلة

كهربا يفجر مفاجأة: كنت أنوي المماطلة في دفع غرامة الزمالك حتى الاعتزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب زيت وبدون سمنة.. طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

شاهد.. أرخص سيارة من تسلا.. لن تصدق امكانياتها

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

فيديو

تنتظر الإعلان الرسمي.. هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ