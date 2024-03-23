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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف السيارات ومحطات الوقود

حملات مكثفة على مواقف
حملات مكثفة على مواقف السيارات للالتزام بتعريفة الركوب

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالمرور على المواقف العمومية ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق  تعريفة الأجرة الجديدة، والتزام أصحاب محطات الوقود بالأسعار المقررة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

 

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وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور والمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على جميع المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات الوقود لضبط الأسعار والتصدي لأية محاولات استغلال للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون مع إدارات المرور والتموين ومباحث التموين، إلى جانب المتابعة المستمرة بالمرور على المخابز لضمان جودة رغيف الخبز وإنتاجه وفقا للمواصفات المقررة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى من المواطنين على أرقام 0862342200 - 0862320001 مشيراً إلى أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمراكز.

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