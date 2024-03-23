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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ58 ألف منتفعة خلال فبراير الماضي

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

قدمت مديرية الصحة بالمنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية.

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قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ ٥٨ ألف و٨٦٢ منتفعة، منها ٦ آلاف و٦٦٩حالة جديدة و٥٢ ألف و١٩٣ مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف ٦٢٦٦٤ من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ ١٢٦ ألف و٢١٤ زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل ٩٧٥٤٩ سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي ١٤٣٨٩ سيدة حامل وما يقرب من ١٤٠٢١ سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد ٣١٠٣٨ ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ٢٥٠٤١ ندوة عن الأمراض المزمنة.

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