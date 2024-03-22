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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يكشف لغز سرقة أبواب المقابر في المنيا

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلي بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبو قرقاص – المنيا - مطاى) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وإعترفوا بإرتكاب (41) واقعة وأرشدوا عن (95) باب حديدى.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط ( 3 عاطلين"لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (4 بطاريات جافة مخصصة لتغذية لوحات الكمبيوتر - 4 كابلات مختلفة الأحجام) من داخل إحدى غرف تحكم ضخ الغاز الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.. وأرشدوا عن المسروقات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (عاطلَين) لقيامهما بسرقة إستراحة خاصة بإحدى الوحدات المحلية بإدفو.. وأرشدا عن المسروقات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية البوابات الحديدية العناصر الإجرامية امن دمياط جرائم السرقات

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