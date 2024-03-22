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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. تعريفة جديدة للمواصلات وأرقام ساخنة لتلقي الشكاوى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة المنيا، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى بنسبة ١٠% فقط .

ارقام ساخنه للشكاوى 

جاء ذلك عقب قرار  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  , حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة  واحد جنيه إعتباراً من اليوم الجمعة ٢٢ مارس الجارى لتصبح كالآتي:
11 جنها للتر البنزين 80، و12,50 جنيه للتر البنزين 92 ، و 13,50جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من 8،25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر.

 

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ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين ،مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ،ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 -  2320001 086  لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة .
 

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