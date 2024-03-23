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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحى أجنبي يزور المناطق الأثرية فى المنيا

وفد سياحي يزور المنيا
وفد سياحي يزور المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حرص المحافظة على الاهتمام بالترويج السياحي للمعالم الأثرية التي تمتع بها المنيا حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج الترويجية و الاستعانة بكافة وسائل التواصل على شبكة الانترنت والمنصات الإلكترونية والشخصيات المؤثرة العاملة فى مجال الترويج السياحي وتشجيعهم على إبراز المعالم  الأثرية والمناطق السياحية , والمناظر الطبيعية التي تتمتع بها عروس الصعيد وجعلها واحدة من أهم المقاصد والوجهات السياحية فى العالم، لافتًا إلى أن محافظة المنيا تشهد رواجا فى قطاع السياحة حيث تستقبل وفودا سياحية من مختلف دول العالم لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية على مر العصور التاريخية المختلفة بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر.

 

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وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية بالمنيا استقبلت خلال الأيام الماضية وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات قادمًا من دول (ألمانيا- فرنسا - اسبانيا ) بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى "105"، حيث ضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار(بنى حسن- تونا الجبل -تل العمارنة )، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وأشار المحافظ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التى تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بنى مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

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