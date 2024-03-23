إقبال كثيف على انتخابات المحامين بالمنيا.. شاهد

تشهد اللجان الانتخابية لانتخابات نقابة المحامين بالمنيا إقبالاً كبيراً خلال منتصف اليوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس والبالغ عددها 15 لجنة فرعية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا تستقبل 9865 عضوا بالجمعية العمومية للتصويت في الانتخابات على مستوى المحافظة.



وتجري العملية الانتخابية داخل غرف المحامين بمقرات مجمعات المحاكم وتحت إشراف مستشاري هيئة النيابة الإدارية حيث تم تخصص 3 لجان داخل غرفة المحامين بمجمع محاكم المنيا، ولجنتين ببندر ومركز ملوي ولجنة بأبوقرقاص ولجنتين ببني مزار ولجنة في ديرمواس ولجنتين في مغاغة ولجنتين في سمالوط ولجنة في مطاي ولجنه في العدوة.



يشار أن عملية التصويت في انتخابات المحامين 2024 لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس انطلقت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية فيما تجري عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي:

30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية

115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة

19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا

21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة

16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية

10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية

18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف

17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط

7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين أن عمليات التصويت ستنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا..

حددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.

يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.

انتخابات نقابة المحامين بالمنيا

انتخابات نقابة المحامين بالمنيا

انتخابات نقابة المحامين بالمنيا