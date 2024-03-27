5 رحلات عمرة.. محافظ المنيا يشارك بالإفطار الجماعي لحزب مستقبل وطن

تحت عنوان"مائدة وطن واحد"

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الإفطار الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تحت عنوان "مائدة وطن واحد" بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بمدينة المنيا، بحضور ٢٠٠٠ من أهالى المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب بالمنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأهالي المنيا من الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة والقادرون باختلاف ودور الأيتام ومقيمى دار المسنين.

قدم المحافظ التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولىٰ عز وجل أن يُعيد علينا هذه الأيام المُباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، وأكد المحافظ على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني فى ترسيخ أواصر التكافل والمساندة بين فئات المجتمع، مشيدا بالدور الذي قام به حزب مستقبل وطن فى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والتي تأتي ايمانا منه بالمسئولية المجتمعية تجاه المواطنين.

حفل الإفطار

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظيت المنيا بتنفيذ ٣٢٠٩ مشروعات فى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة ٣ ملايين مواطن وإدراج ١٠٢ قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن.

ووجه النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، الشكر والتقدير لمحافظ المنيا لمشاركة أبناء المحافظة الإفطار مؤكدا أن المحافظ لا يتوانى عن تقديم الدعم لجميع أبناء المنيا، ومشيرا إلى أن الحزب مستمر فى تقديم الأنشطة والفعاليات لاهالى المحافظة .

وفى ختام الإفطار الرمضاني، سلم المحافظ ٥ فائزات رحلات عمرة فى المسابقة الرمضانية التي نظمها حزب مستقبل وطن، كما استمع الحضور إلى فقرة إنشاد دينى للمنشدة أميرة كويس.