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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بزراعي سمالوط

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى القاهرة أسوان امام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى القاهرة أسوان وتحديدًا أمام مركز سمالوط.

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وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى. 

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