تحرير 110 مخالفات متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١١٠ مخالفات تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط ٧٧ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ٩ مخالفات بمركز العدوة، و١١ بني مزار، و١٦ مطاي، و١٤ سمالوط، و١٦ ملوي، و١١ ديرمواس، و٣٣ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع، ٩ مخالفات ببني مزار، و١٧ بالمنيا، و٤ أبوقرقاص، و٣ ديرمواس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.