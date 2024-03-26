صحة المنيا: إجراء 44 ألفا و710 تحاليل بمعامل المستشفيات خلال فبراير الماضى

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار جهود مديرية الصحة فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه خلال فبراير الماضى تم إجراء 44 ألفا و 710 تحاليل متنوعة بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، مشيرا إلى تنفيذ دورات تدريبية لعدد 135 متدربا من الأطباء و الصيادلة والكيميائيين وفنيي المعامل على الجودة و Biosafety للمعامل.

من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل أنه تم إجراء 275 تحليل عينة أغذية وتحليل 1951 عينة مياه شرب و 34 عينة مياه صرف صحى و30 عينة مياه غسيل كلوى و 47 عينة فحص مياه مبيدات وإصدار 1609 شهادة صحية، مشيرة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.