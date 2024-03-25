تموين المنيا: ضبط 82 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 82 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع مخالفتين بمركز العدوة، و 6 مغاغة، و4 بني مزار، و11 سمالوط، و7 مركز المنيا، و7 مخالفات بأبوقرقاص، و8 ملوي، و8 ديرمواس، و27 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع مخالفة بمغاغة، و14 ببني مزار، و مخالفتين بالمنيا، و7 بملوي، و3 ديرمواس، بالإضافة إلي مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بملوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.