أونروا: 8 آلاف معلم جاهزون لاستئناف العملية التعليمية في غزة
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
محافظات

تعليم مطروح تفتتح فصل ثانوي مزدوج لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية

محافظ مطروح ومدير التعليم خلال احدا الجولات بالمدارس
محافظ مطروح ومدير التعليم خلال احدا الجولات بالمدارس
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم  بمطروح خبرا سارا جديدا لأهالي مطروح بموافقة الادارة العامة للتعليم المزدوج التابعة للتعليم الفني بالوزارة على فتح تعليم مزدوج تخصص “استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية” وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية بمجموع 165 درجة.

وقدمت وكيل الوزارة الشكر إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم تقديرا لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية بمطروح كذلك موافقة الادارة العامة للتعليم الفني علي افتتاح فصل التعليم المزدوج .

وأعربت عن شكرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي لا يألوا جهدا في تقديم كل سبل الدعم والمعاونة لتعليم مطروح وحرصه علي استمرار تفعيل منظومة التعليم المزدوج الهادفة الى تدريب طلاب التعليم الفنى وربطهم من خلال التدريب العملى بالمنشآت التدريبية في سبيل توفير الكوادر البشرية اللازمة والمدربة مؤهله علميا وعمليا وبما يفيد المجتمع المحلى

 وأوضحت أن التدريب العملي من المقرر أن يكون بمصنعي فرجينيا وكليوباترا في مدينة مرسى مطروح، مضيفة أنه سيتم قبول 25 طالبا طبقا للتنسيق، مشيرة أن الطالب المتخرج يحصل على شهادة دبلوم للتعليم المزدوج مدة الدراسة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أنه سيتم تدريب الطلاب على أحدث الطرق العلمية باستخدام الأجهزة والتقنيات المستحدثة فى هذا المجال وعلى ايدي خبراء متخصصين.

واكدت نادية فتحي أن فصل التعليم المزدوج الجديد يعد فرصة جيدة لربط التعليم الفنى بسوق العمل المحلى بمطروح حيث تتميز مطروح باستخلاص وعصر الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وغيرها ولها شهرة واسعة في هذا المجال تخطت الاسواق المحلية.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
جويل مردينيان
