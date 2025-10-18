تعليم مطروح تفتتح فصل ثانوي مزدوج لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خبرا سارا جديدا لأهالي مطروح بموافقة الادارة العامة للتعليم المزدوج التابعة للتعليم الفني بالوزارة على فتح تعليم مزدوج تخصص “استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية” وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية بمجموع 165 درجة.

وقدمت وكيل الوزارة الشكر إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم تقديرا لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية بمطروح كذلك موافقة الادارة العامة للتعليم الفني علي افتتاح فصل التعليم المزدوج .

وأعربت عن شكرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي لا يألوا جهدا في تقديم كل سبل الدعم والمعاونة لتعليم مطروح وحرصه علي استمرار تفعيل منظومة التعليم المزدوج الهادفة الى تدريب طلاب التعليم الفنى وربطهم من خلال التدريب العملى بالمنشآت التدريبية في سبيل توفير الكوادر البشرية اللازمة والمدربة مؤهله علميا وعمليا وبما يفيد المجتمع المحلى

وأوضحت أن التدريب العملي من المقرر أن يكون بمصنعي فرجينيا وكليوباترا في مدينة مرسى مطروح، مضيفة أنه سيتم قبول 25 طالبا طبقا للتنسيق، مشيرة أن الطالب المتخرج يحصل على شهادة دبلوم للتعليم المزدوج مدة الدراسة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أنه سيتم تدريب الطلاب على أحدث الطرق العلمية باستخدام الأجهزة والتقنيات المستحدثة فى هذا المجال وعلى ايدي خبراء متخصصين.

واكدت نادية فتحي أن فصل التعليم المزدوج الجديد يعد فرصة جيدة لربط التعليم الفنى بسوق العمل المحلى بمطروح حيث تتميز مطروح باستخلاص وعصر الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وغيرها ولها شهرة واسعة في هذا المجال تخطت الاسواق المحلية.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.