ضبط 86 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٨٦ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط ٥٦ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ٦ مخالفات بمركز العدوة، ومخالفتين بمغاغة، و٨ ببني مزار، و٨ بسمالوط، و١١ ببندر المنيا، ومخالفة بمركز المنيا، و١٢ بملوي، و٨ بديرمواس، و٣٠ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع ٦ مخالفات بمغاغة، و٥ ببني مزار، ومخالفتين بمطاى، و٣ بمركز المنيا، و٣ بابوقرقاص، و٨ بملوي، و٣ ديرمواس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.