ميناء بورسعيد يستقبل 364 سائحا على متن السفينة «HAMBURG»

استقبل ميناء بورسعيد السياحي السفينة “HAMBURG” القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 233 سائحا و131 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن 79 سائحا قادمين من مدينة السويس صعدوا على متن السفينة، حيث تم تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد والسير في شوارعها، ثم غادرت السفينة بعد ذلك الميناء لاستكمال رحلتها البحرية إلى قبرص.

وأشارت المنطقة إلى أنه كان تم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وحركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن حركة تنشيط السياحة البحرية، ما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية.

يذكر أن السفينة “HAMBURG” السياحية تم بناؤها عام 1997 في ألمانيا ومملوكة لشركة “كونتي”، حيث يسمح جسمها الصغير نسبيا بعبور البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية وتبلغ سرعتها 16 عقدة، وتتكون من 6 طوابق وتتسع لأكثر من 420 راكبا و170 من طاقم البحارة وبها أماكن للترفية منها نادٍ رياضي ومسبح.