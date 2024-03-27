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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعلم مدى قوة الفن المصري.. لماذا يخشى الإعلام الإسرائيلى «مليحة»؟

مليحة
مليحة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا حول مسلسل "مليحة" الذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الشقيق ومحاولات التهجير تحت عنوان: "لماذا يخشى الإعلام الإسرائيلي مسلسل مليحة؟".

وأوضح التقرير أن الإعلام الإسرائيلي يخشى دائما الفن المصري الذي لم يتخل يوما عن القضية الفلسطينية على مر التاريخ، ويعلم الإعلام الصهيونى مدى قوة الفن المصري وتأثيره في الشعوب العربية وداخل الكيان الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن المسلسل المصري مليحة أثار حفيظة الإعلاميين الإسرائيليين قبل بدء عرضه، فمن خلال اهتمام غير عادي سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على مسلسل “مليحة”، وتطرقوا إلى صناع العمل والهدف من ورائه، بل بثوا مقاطع منقولة لحديث مع مؤلفة العمل على التليفزيون المصري رشا الجزار.

واعتبر الإعلام الإسرائيلي كلام مؤلفة العمل تأييدا مطلقا للشعب الفلسطيني، ورغم تأكيدها أن العمل قصة درامية اجتماعية إنسانية تسلط من خلالها الضوء على القضية الفلسطينية، إلا أنه أثار اهتمامهم بشكل مفرط.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز" مقاطع فيديو للقنوات الإسرائيلية التى تناقش المسلسل خلال البرامج.

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