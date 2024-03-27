ما حكم «اللى بيشتغل على قد فلوسهم»؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عن سؤال أحد الحضور، حول أن "بعض الناس لا يهتم بالعمل سواء فى عمل خاص أو حكومي ويقول: على قد فلوسهم"، فما حكم هذا العمل؟".

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم، الأربعاء: "الرضا بما أقامك الله فيه أول طريق النجاح، فى بعض الأحيان يتشوف الإنسان إلى ما ليس في مجاله ودوره، وهنا تنبأ علم الإدارة حول هذا الخلل، وتمت فيه دراسات إنسانية واسعة هدفها النجاح، ويجب على المسلم تعلم علم الإدارة ومنها عدم تخطي رئيسك والصبر".

وتابع: "الإنسان ليس راضيا بوضعه وفاكر إن وضعه أقل مما ينبغى، لو تواضعنا شوية ورضينا بمكانا وطوعنا ابن عطاء السكندى وهو يقول كن حيث أقام الله، واترك ربك ينقلك من مكان إلى آخر أو من مستوى إلى آخر".

برنامج “نور الدين” يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم فى حيرة من أمثلة: 'فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟"، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينا.