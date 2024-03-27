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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري يستضيف لفيفا من قيادات الأحزاب والنواب بصالون نقاشي

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

ناقش الصالون عدداً من المحاور حول دور المحليات كآلية لإحداث التنمية، وأيضًا موضوع الإدارة المحلية كنظام من أنظمة الإدارة العامة وأداة من أدوات التنمية، تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء الإداري في الدولة، ويتم بمقتضاها إعطاء المحليات الاختصاصات والصلاحيات التي تساعد على سرعة وسهولة اتخاذ القرار بعيدًا عن السيطرة المركزية مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات التنموية للدولة،وهي تعبر عن اللامركزية الإقليمية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة.

ورحبت قيادات حزب الشعب الجمهوري بالمشاركين في طاولة نقاش هذا الصالون، وأكدت قيادات الحزب على سعادتها بهذه المشاركة الفعالة، لمناقشة القضايا الخاصة التي تهم المواطن، وأضافة أن هناك الكثير من مساحات التقارب السياسي، والقواسم المشتركة بين الحزب، ومختلف التيارات السياسية الأخرى، وهو ما يدفع الحزب للتعاون، والبحث عن نقاط التقارب من أجل مصلحة الوطن.

يذكر أن وفود التيارات السياسية المشاركة ضمت أعضاء ونواب، من حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلًا عن حزب حماة الوطن، وحزب الوفد، وحزب العدل وكذلك حزب مصر الحديثة، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب التجمع بالإضافة إلى حزب المؤتمر وبعض النواب المستقلين.

كما أعربت الوفود المشاركة، عن سعادتها بتواجدها على طاولة صالون الشعب الجمهوري السياسي، مثمنين اختيار الحزب للملفات التي طرحت للنقاش في إطار دور الإدارة المحلية في التنمية.

حضر اللقاء من جانب حزب الشعب الجمهوري، النائب حازم عمر رئيس ومؤسس الحزب، واللواء محمد أبوهميلة الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأيضًا السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين التنظيم، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عددٍ من قيادات ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.

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