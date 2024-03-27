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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبدالعزيز: لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة خلال شهر رمضان

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أنه لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة خلال شهر رمضان ولكن هذا لم يحدث في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، قائلا: في العمل مفيش مشاهد رقص ولا أدوار جريئة والشخصية اللي بتعملها رانيا يوسف شخصية راقصة تتعرض لأحداث وبنتها تتعرض لمشاكل في الجامعة".

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أحداث المسلسل ليس بها جراءة وهو موضوع غير الرقص، والرقص هو طبيعة عمل في سياق درامي، مضيفا: "خط رانيا يوسف غير اللي أنا بلعبه في المسلسل".

وتحدث قائلا: "اذكر أن كان في اهتمام شديد من مدام منى الاستايلست ومصممة الملابس في العمل كله أنها تدور على بدلة رقص تكون لائقة وليس عليها انتقادات في مسلسل جريمة منتصف الليل".

الأدوار الجريئة شهر رمضان مشاهد الرقص شخصية راقصة رانيا يوسف مسلسل جريمة منتصف الليل أحمد عبد العزيز

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