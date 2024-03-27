عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الولد للفراش وللعاهر الحجر.. سعاد صالح تفجر مفاجأة على الهواء

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزنا من الكبائر التي نهى الله عنها، والله قال بكتابه الكريم :" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"، وأن عقوبة الزنا جاءت في سورة النور.

الولد للفراش وللعاهر الحجر

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن سورة النور جاء فيها الكثير من الأحكام الشريعة التي تنظم الأسرة والمجتمع والعلاقات الأسرية.

ولفتت إلى أن  حفظ النسب هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، فـ حفظ الدين، والنفس، والنسب، والعقل والمال،من مقاصد الشريعة، وأن الله شرع عقد الزواج ليكون وسيلة لحفظ نسب الطفل.

سعاد صالح: لا يجوز للأرملة الذهاب للحج أو العمرة قبل انتهاء العدة

وأشارت سعاد صالح إلى أن أي علاقة غير التي تتم في إطار العقد الشرعي المكتمل الشروط، الخاصة بالزواج يكون الطفل الناتج هنا طفل زنا، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، موضحة أن الولد للفراش يكون للزوج وهنا العقد الصحيح، وأن للعاهر الحجر، وهنا يقصد أبن الزنا.

وكشفت مفاجأة وقالت إن الحنفية تقول إن :" من يعقد عقد زواجه على فتاة، وقبل الدخول وعمل الفرح ظهر حملها ينسب الطفل لـ الشخص صاحب عقد الزواج".

وتابعت :"  هناك مذاهب غير الحنفية تقر أن الطفل يكون للزوج بعد الدخول بها وليس بعد عقد الزواج".

سعاد صالح تعلن مفاجأة بشأن تحليل الـ DNA

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف،  على سؤال " هل تحليل الـ DNA، الخاص بمعرفة أصل الطفل يجوز شرعا لمعرفة هل هذا الطفل أبن هذا الشخص أم لا".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تحليل الـ DNA، يكون للإثبات، وليس للنفي، موضحة أن التحليل يكون لإثبات النسب، وليس لـ نفي النسب، فلا يجوز أن يتم من أجل نفي شخص تبنيه لطفل.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنها تتحدث بالشريعة الإسلامية، ولا تقول أي كلام، فالزوج إذا شك في زوجته عليه أن يطلقها، ولكن الـ DNA، لا يتم لنفي الأب نسبه لأولاده.  

وطالبت من المسؤولين بأن يتم الاعتراف بتحليل الـ DNA في النفي، والإثبات وأن قانون الأحوال الشخصية يتم التعديل به الآن، ومن الممكن أن يتم هذا التعديل به، وكشفت مفاجأة وقالت " أن مثل هذه المواقف لم يتم حسمها بالقانون حتى الآن".

سعاد صالح جامعة الأزهر الزنا الولد للفراش وللعاهر الحجر سورة النور عقوبة الزنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لشركة بترول بالقطامية وإصابة 3 عمال| فيديو

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

موضوعات متعلقة

هل يجوز جمع صيام الست من شوال مع أيام القضاء بنية واحدة؟.. الإفتاء ترد

فتاوى الصائمين|هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر في شهر رمضان ومتى تأثم؟

دعاء الليلة الثامنة عشرة من رمضان مفاتيح الجنان.. ادركه بـ 5 كلمات الآن

انطلاق دور الأربعة من النسخة الثانية من الدورة الرمضانية "منتدى العاملين بالأزهر"

مجلس حكماء المسلمين في رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثامنة عشرة من رمضان بالحرمين

هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟..اعرف الرأي الشرعي

مفتي الجمهورية: التخطيط المدروس في معركة بدر يعطي دروسًا مجيدة

ترشيحاتنا

حريق شركة بترول القطامية.. الحماية المدنية حاصرت النيران في 20 دقيقة.. فيديو

مصرع وإصابة 4 عمال في حريق شركة بترول القطامية | صور

ميدخلش النادي .. تدخل أمني عاجل في أزمة بـ الإسماعيلي

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

الخارجية الأرمينية: علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير موجهه لدولة ثالثة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب عودة المهاجم السوبر قبل مباراة فيوتشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ