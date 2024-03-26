سعاد صالح: لا يجوز للأرملة الذهاب للحج أو العمرة قبل انتهاء العدة

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل يحق للأرملة أن تسافر قبل انتهاء عدتها لقضاء فريضة الحج أو العمرة".



وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجوز أن تخرج وتسافر لأي مكان إلا لـ الضرورة، فالتي تريد أن تذهب لـ والدتها لا يجوز، والتي تريد أن تذهب لقضاء فريضة الحج والعمرة لا يجوز، يسقط عنها الفريضة في هذا العام.



وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه من الممكن أن تخرج للكشف الطبي، أو للعمل من أجل الانفاق على نفسها وأسرتها، ويجب في حالة الخرج عدم التزين.



ولفتت إلى أن كلام الله واضح، ولا يجوز لأحد أن يخالف كلام الله، وأن العدة للأرملة 4 أشهر و10 أيام، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.