روسيا تعترض 16 صاروخا في أجواء بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم أوكراني باستخدام 16 صاروخًا لراجمات "فامباير"، تم تدميرها جميعًا فوق أراضي مقاطعة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" أنه" أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 16 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتتعرض المقاطعة الروسية لهجمات مستمرة من القوات الأوكرانية بصواريخ وطائرات مسيرة ومحاولات اقتحام، ما دفع روسيا إلى إجلاء بعض السكان من المقاطعة، وتشديد الدخول والخروج في بعض القرى القريبة من الحدود الأوكرانية.