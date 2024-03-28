تقيم بالمكسيك.. من هي أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون 2024؟

تستعد السعودية رومي القحطاني للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، لتسجل أول مشاركة لسيدة سعودية في المسابقة.



وكانت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت رومي القحطاني على الصور قائلة:"يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024.. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".

ونكشف في الفيديو التالي، أبرز المعلومات والتفاصيل عن رومي القحطاني وعن أسرار حياتها وعن هدفها من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.