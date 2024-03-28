السيناريست محمد سيد بشير يتحدث لـ صدى البلد عن مسلسل محارب.. خاص

أعرب السيناريست محمد سيد بشير عن سعادته بنجاح مسلسل محارب و تصدره التريند.

التقى موقع صدى البلد بالسيناريست محمد سيد بشر مؤلف المسلسل و أليكم نص الحوار.

س: حدثنا عن الحملة الدعائية لمسلسل "محارب"؟

الفكرة من البداية كانت من خلالي بالاتفاق مع حسن الرداد، ونجاحها كان مفاجأة بالنسبة لنا ونجاح الأغنية والوصول للتريند أسعدني كثيراً .



س: مسلسل "محارب" مؤجل من الموسم الماضي، هل قمت بالتعديل فيه بالاضافة أو الحذف؟

طبعا قمت بالعديد من التعديلات على السيناريو وكان من الضروري التغيير عما كتب في المرة الأولى ليتناسب مع الذوق العام الذي يتغير من عام للآخر. و المسلسل اخذ أربع شهور كتابة.

ما رأيك في اتجاه الكثير من النجوم وصناع الدراما إلى المسلسلات القصيرة 15 حلقة؟

دا منتشر حالياً في كل العالم سواء عمل 15 حلقة أو 8 حلقات، وهذا هو التطور الطبيعي لكل شيء، ومن البداية كانت الدراما تتجه جميعها لموسم واحد وهو الموسم الرمضاني، ولكن مع وجود مثل تلك النوعية من المسلسلات فتحت المجال لمواسم أخرى وأتاحت الفرصة للعديد من الممثلين للعمل.

س: ما أصعب المشاهد ؟



مشاهد الماستر سين و المشاهد التي تجمع أكبر عدد من نجوم العمل.



س: ما سبب اختار اسم محارب ؟



لأنه محارب و دائماً يحارب علشان حقه.

س: ما رأيك في إعادة استخدام قصص درامية قديمة سبق تقديمها؟

لا يوجد أي مانع في استخدام قصص درامية قدمت من قبل، ولكن المشكلة الوحيدة أن الطابع الأول دائماً يكون غالبا فالمقارنة تكون صعبة.



س: حدثنا عن علاقتك بالفنان الراحل مصطفى درويش؟

أخي وأكثر من أخي.



ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. و غيرهم الكثير

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

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