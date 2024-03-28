قال الفنان علاء مرسي، "قضيت عمري في التليفزيون المصري بمسلسلاته وبالتحديد أعمال رمضان لأنه بيضف لي في شغلي " .



وأضاف « مرسي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن السنة دي في رمضان 2024 أتشرفت بالعمل مع نجوم مهمين وجيلين مهمين ومع العظيم الدكتور يحيي الفخراني لإنه كنز كبير وشرف لأي فنان إنه يشتغل معاه.



وأشار الفنان علاء مرسي، إلى أن المخرج مجدي أبو عميرة أتاح في الفرصة في عمل عتبات البهجة والكتاب الرائع مدحت العدل والإنتاج دكتور جمال العدل والكاست الجميل كله شاطر وناس محترمة وموهوبة.