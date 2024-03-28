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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كمال: جميع الفنانين مفتقدين الجو الأسري في مسلسل كامل العدد

كامل العدد
كامل العدد

قال الفنان أحمد كمال، إن جميعاً مفتقدين التصوير مع بعض ومفتقدين الجو الاسري الذي كان في مسلسل كامل العدد، جميع الكاست موهوبين والأجيال الجديدة والمخرج المميز خالد الحلفاوي والمؤلفين والشركة المنتجة كل شئ كان جميل جداً.

وأضاف « كمال » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن أيام التصوير هي نفس أيام المسلسل التي عرضت. 

وأشار ، إلى أن طاقة الحب في الاسرة رغم التناقضات لأن الأسرة من ابناء وبنات من أبهات وأمهات مختلفة وبهذا يمكن أن يحدث كوارث ولكن رغم هذا التناقض طاقة الحب والود كبيرة جداً بينهم.

 

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