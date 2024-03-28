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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يهنئ الرئيس السنغالي المنتخب بفوزه في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره السنغالي المنتخب، باسيرو ديوماي فاي، على فوزه في الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع في البلد الواقع في غرب أفريقيا.


ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، عن الرئيس بايدن في بيان قوله إنني :"أهنئ باسيرو ديوماي فاي على انتخابه رئيسا جديدا للسنغال".


وأعرب الرئيس الأمريكي في بيانه عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين و"العمل معا لصياغة مستقبل أكثر سلما وازدهارا للجميع".


وفاز المعارض باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بحصوله على 54,28 بالمائة من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي أعلنت أمس الأربعاء.


وتقدم فاي بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي حصل على 35,79 في المائة. 
 

 

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