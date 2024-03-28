موبايل جديد من Vivo يتحدى سامسونج في المواصفات 

أطلقت شركة فيفو هاتف ذكي جديد لسوق أوروبا وهو V40 SE 5G. إنه جهاز من الفئة المتوسطة الدنيا يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2.

يأتي هذا المعالج مقترنًا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X و 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.2 قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات microSD.

يتكون نظام الكاميرا الخلفية الثلاثية من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 ، ومستشعر زاوية عريض بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f / 2.4 ، أما بالنسبة للصور الشخصية فهناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f / 2.0.

يتميز الهاتف بشاشة لمس AMOLED كبيرة بحجم 6.67 بوصة وبدقة 1080 × 2400 و معدل تحديث 120 هرتز مع ذروة سطوع تبلغ 1800 شمعة (1200 شمعة في وضع السطوع العالي) ومستشعر بصمة ضوئية مدمج ومكبرات صوت ستيريو وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات ، على الرغم من عدم وجود شاحن في العلبة.

يعمل V40 SE 5G بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة Funtouch OS 14 من vivo. سيتم عرضه بلونين: الأسود الكريستالي والأرجواني الجلد ، والأخير بلمسة نهائية من الجلد الصناعي ، كما يوحي اسمه. يبلغ قياس الهاتف 163.17 × 75.81 × 7.79 مم (بالنسبة لإصدار Crystal Black) ، بينما يبلغ سمك إصدار Leather Purple 7.99 مم. يختلف الوزن أيضًا: 185.5 جرام لإصدار Crystal Black و 191 جرام لإصدار Leather Purple.

يظهر الهاتف حاليًا على كل من الموقع الأوروبي لشركة فيفو بالإضافة إلى موقعها المحلي في النمسا ، لذلك نتوقع أن يصل إلى دول أوروبية أخرى قريبًا. معلومات التسعير غير متوفرة حتى الآن.